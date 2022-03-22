Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu

22.03.2022 15:54
Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu

Son dakika gelişmesine göre YENİ Afganistan'da öldürülen Reuters haber ajansına çalışan Hint foto muhabiri Daniş Sıddiki'nin ailesi, Taliban'ın üst düzey liderleri hakkında "savaş suçu işledikleri" iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulundu.

YENİ Afganistan'da öldürülen Reuters haber ajansına çalışan Hint foto muhabiri Daniş Sıddiki'nin ailesi, Taliban'ın üst düzey liderleri hakkında "savaş suçu işledikleri" iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulundu.

Ailenin, Reuters da dahil olmak üzere, birkaç medya raporuna atıfta bulunduğu şikayet dilekçesinde, Sıddiki'nin Taliban tarafından yakalandığı ve daha sonra idam edildiği iddia ediliyor.

Şikayet dilekçesinde, Taliban'ın gözetimindeyken Sıddiki'nin vücudunun ağır yara aldığı bilgisi de yer alıyor.

Sıddiki'nin ailesini temsil eden avukat Avi Singh, şikayet kapsamında en az 6 üst düzey Taliban lideri ve komutanının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında soruşturulmasını talep ettiklerini aktardı.

Singh, "Taliban, Daniş'i gazeteci ve Hint olduğu için hedef aldı, öldürdü. Bu, uluslararası bir suçtur. UCM, Afganistan'da hukukun üstünlüğü olmadığı için Daniş cinayetinin faillerini soruşturma ve yargılama yetkisine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Şikayet dilekçesinin, Sıddiki'nin ebeveynleri adına UCM Savcısı Karim Khan'a gönderildiğini aktaran Singh, Sıddiki'nin öldürülmesiyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma için ailenin Hindistan hükümetinin desteğini istediğini dile getirdi.

Öldürülen gazetecinin kardeşi Omar Sıddiki de "Adaletin yerini bulması önemli." dedi.

Pulitzer ödüllü Hint foto muhabiri Daniş Sıddiki, 2021 Temmuz'da Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde öldürülmüştü.

YORUMLAR
500
Afganistan'da 'El Dokuma Halı' fuarı açıldı Afganistan'da 'El Dokuma Halı' fuarı açıldı Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da son ekonomi bakanı olan Payenda ABD'de Uber şoförü oldu Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da son ekonomi bakanı olan Payenda ABD'de Uber şoförü oldu

Afganistan, Taliban, Reuters, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Kastamonu'da işten çıkarılmak istenen kişi Belediye Başkanı'na makamında saldırdı!
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement