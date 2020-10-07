Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın Tagab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü - Son Dakika