Son dakika: Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika: Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü

07.10.2020 14:09
Son dakika: Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü, System.String[]

Son dakika haberi... Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın Tagab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü - Son Dakika

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