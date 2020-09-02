Son dakika! Afganistan'da Taliban bir kadın polisi öldürdü - Son Dakika

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir kadın polisi silahla vurarak öldürdü.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki bir kadın polisin, Kunduz'un Şurahak bölgesinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Akbari, saldırıda 5 çocuk annesi kadın polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kunduz merkezinde yaklaşık iki hafta önce de bir kadın polis, militanlar tarafından öldürülmüştü.