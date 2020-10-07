Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Şahri Safa ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.
Zabul emniyet yetkilileri, militanların Şahri Safa ilçe merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, militanların karakoldaki silah ve mühimmatları da alarak kaçtığını bildirdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü - Son Dakika