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Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız - Son Dakika

Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

15.08.2021 15:25

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ve bölgeden gelen göç dalgalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu; ''Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen yoğun bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Pakistan ile de iş birliği içinde bulunacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan Milli Gemi (MİLGEM) Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmasının ardından son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ''Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşması için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda Pakistan ile de iş birliği içinde bulunacağız'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Pakistanlı kardeşlerimizi bu ülkeye ihraç edilen 4 MİLGEM korvetinin ilkinin denize indirilmesi münasebetiyle kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Pakistan 14 Ağustos 1947'den beri merhum Muhammet Ali Cinnah'ın işaret ettiği şekilde birlik inanç disiplinle yoluna devam ediyor. Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derin geçmişine kadar uzanıyor. İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Salgın döneminde sergiledikleri samimi işbirliği ile dost ve kardeş ülke olmanın ne demek olduğunu bir kez daha göstermişlerdir.

"YOL HARİTASINI 2020'DE ÇİZDİK"

Savunma sanayii alanında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut işbirliği projelerinden de ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Bugün ilk gemisinin açılışını yapmakta olduğumuz MİLGEM korveti yanında ortak projelerimiz bulunuyor. Pakistan'la aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayiimizdeki ilişkilerin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Bu konuda yol haritasını Pakistan ile Şubat 2020'de İslamabad'da imzaladık.

"AFGAN GÖÇMEN DALGASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.

Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Pakistan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız - Son Dakika


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