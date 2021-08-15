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Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli - Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli

15.08.2021 11:54

Son dakika: Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kahire'ye girmesinin ardından Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunan Dışişleri Bakanlığı, ülkede ayrılmak isteyenlerin Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın dört bir yandan başkent Kabil'e ve kenar mahallelere girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi. Ülkeden tek çıkış yolunun Kabil'deki havalimanı olduğu ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeden ayrılmak isteyenlerin ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Ayrıca Bakanlık, vatandaşların ayrılmak için arayacağı telefon numarasının da +93 79 782 82 83 olduğunu belirtti.

ŞEHİRDE KAOS HAKİM

Taliban'ın, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı. Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

"ŞİDDETTEN KAÇINMALARI İÇİN TALİMAT VERDİK"

Taliban Doha sözcüsü, yaptığı açıklamada "Kabile giren güçlerimize şiddetten kaçınmaları talimatını verdik, gitmek isteyenlere güvenli geçiş sağlanacak. Kadınların korunaklı bölgeye gitmesi talep edilecek" sözlerine yer verdi. Başkent Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceğini söyleyen Taliban, "Biz yönetimi devralırken tek bir masum Afganistan vatandaşının bile yaralanmasını ya da ölmesini istemiyoruz ama ateşkes ilan etmedik" sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
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Son Dakika Dünya Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (5)
  • Özcan Kuvan: İnsanlarda akıl olacak akıl ne oldu ülkeyi bölmek için halkı dış güçler kışkırtı kışkırttı sonra iç savaş daha da düzelmez Afganistan yazık orada yaşayanlara halk birlik olursa birbirine saygılı olursa hiçbir güç yıkamaz Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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