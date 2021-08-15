Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın dört bir yandan başkent Kabil'e ve kenar mahallelere girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi. Ülkeden tek çıkış yolunun Kabil'deki havalimanı olduğu ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeden ayrılmak isteyenlerin ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Ayrıca Bakanlık, vatandaşların ayrılmak için arayacağı telefon numarasının da +93 79 782 82 83 olduğunu belirtti.

ŞEHİRDE KAOS HAKİM

Taliban'ın, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı. Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

"ŞİDDETTEN KAÇINMALARI İÇİN TALİMAT VERDİK"

Taliban Doha sözcüsü, yaptığı açıklamada "Kabile giren güçlerimize şiddetten kaçınmaları talimatını verdik, gitmek isteyenlere güvenli geçiş sağlanacak. Kadınların korunaklı bölgeye gitmesi talep edilecek" sözlerine yer verdi. Başkent Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceğini söyleyen Taliban, "Biz yönetimi devralırken tek bir masum Afganistan vatandaşının bile yaralanmasını ya da ölmesini istemiyoruz ama ateşkes ilan etmedik" sözlerine yer verdi.