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Son dakika! Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü - Son Dakika

Son dakika! Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü

06.02.2022 19:57
Son dakika! Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan ordusu, Afganistan'dan teröristlerin saldırısı sonucu 5 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan ordusu, Afganistan'dan teröristlerin saldırısı sonucu 5 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan teröristlerin Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 5 Pakistan askerinin öldüğü, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanılmasının kınandığı açıklamada, Pakistan'ın gelecekte geçici Afgan hükümetinin bu tür durumlara izin vermeyeceğini umduğu vurgulandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, saldırıyı kınarken, Taliban hükümetinden sınır ötesi terör saldırılarının kontrol altına alınmasına dair sözlerini tutmasını istedi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya 2 Şubat'ta düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker ölmüş, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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Afganistan, Pakistan, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü - Son Dakika
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