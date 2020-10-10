Son dakika... Afganistan hükümetinden Taliban'a şiddeti artırdığı suçlaması - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ı barış konusunda bahaneler ileri sürmekle ve şiddeti artırmakla suçladı.

Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın Afganistan'da savaşması için herhangi bir neden kalmadığını kaydetti.

Taliban'ın son zamanlarda şiddeti artırmasının barışı kabul etmeme anlamına geldiğini ifade eden Danış, "Afganistan hükümeti ülkede barışın tesisi için her zaman öncü olmuştur, Taliban ise bahaneler üretmektedir." dedi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmış, 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı.

Bunun akabinde 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış müzakerelerine geçilmişti.