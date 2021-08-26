Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırılarının ardından 4 patlama meydana gelirken, Taliban bunların ABD güçlerinin kendi ekipmanlarını imha işlemi olduğunu açıkladı.

Kabil'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, terör saldırılarının ardından havaalanına yakın bölgelerden 4 patlama sesi daha geldi. Bunlardan en şiddetli patlama 6'ncısında hissedildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, ilk iki bombalı saldırıda en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kabil'deki İlk Yardım Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu yaralıların gelmeye devam ettiği bildirilmişti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şekilde" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.