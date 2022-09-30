Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

30.09.2022 08:52

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsüne yapılan intihar saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Saldırı sonrası ilk açıklamayı yapan Kabil polis sözcüsü Halid Zahran konu hakkında "Bir enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama çok sayıda can kaybına neden oldu" dedi.

Afganistan'ın Başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsüne intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 19 kişi hayatını kaybederken 29 kişinin yaralandığı açıklandı.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Patlama sonrası Kabil polis sözcüsü Halid Zadran'dan saldırı ile ilgili ilk açıklama geldi. Zadran yaşanan acı olay hakkında "Bir enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama çok sayıda can kaybına neden oldu" dedi. Zadran, güvenlik güçlerinin de inceleme yapmak için saldırının olduğu alana geldiğini sözlerine ekledi.

TALİBAN: SİVİLLERİ HEDEF ALMAK İNSANLIK DIŞI

Saldırı hakkında bir açıklama da Taliban'ın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafy Takor'dan geldi. Takor saldırının Hazarların yoğun yaşadığı bir bölgede meydana geldiğini aktararak "Sivilleri hedef almak, düşmanın insanlık dışı gaddarlığını ve ahlaki standartlardan yoksun olduğunun kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar şu şekilde:

Son Dakika! Afganistan'da eğitim enstitüsüne intihar saldırısı: 19 ölü, 29 yaralı
Son Dakika! Afganistan'da eğitim enstitüsüne intihar saldırısı: 19 ölü, 29 yaralı
Son Dakika! Afganistan'da eğitim enstitüsüne intihar saldırısı: 19 ölü, 29 yaralı
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SON DAKİKA: Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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