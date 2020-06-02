Son Dakika | Afganistan'in başkenti Kabil'in Wazir Akbar Khan bölgesinde patlama sesi duyuldu.
Son dakika haberleri... Afganistan'in başkenti Kabil'in Wazir Akbar Khan bölgesinde patlama sesi duyuldu.
Afganistan'in başkenti Kabil'in Wazir Akbar Khan bölgesinde patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklara göre, Wazir Akbar Khan camisine bir roket isabet etti. - KABİL
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:13 Kaynak: İHA
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