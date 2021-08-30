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Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti - Son Dakika

Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti

30.08.2021 12:02

Son dakika: Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da ''Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına katılan Taliban üyeleri, yayına ellerinde silahlarla çıktı. Sunucunun çevresini saran Taliban üyeleri izleyenleri şaşkınlık içinde bırakırken, komutanları olduğu öğrenilen bir kişi ise "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" sözlerini söyledi. Yayın sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, eleştirilerin de hedefi haline geldi. Sunucunun korku dolu bakışları ise dikkat çekti.

ABD askerlerinin Afganistan'daki tahliye çalışmaları sürerken,ABD Başkanı Biden'ın saldırı uyarısında bulunduğu Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bir eve roket düşmüştü. Kabil'de zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ülkenin bir televizyon kanalında yaşananlar ise büyük yankı uyandırdı.

ELLERİNDE SİLAHLARLA YAYINA ÇIKTILAR

''Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına ellerinde silahlar çıkan Taliban üyeler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzleyenlerin gözlerine inanamadığı anlarda Taliban komutanı "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" ifadesini kullandı.

Afganistan televizyonunda tarihi anlar! Taliban elinde silahla yayına çıktı

YAYINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada anında yankı bulan yayını özellikle yerel gazeteciler eleştirdi. Bunun üzerine Taliban'a yakın sosyal medya hesapları ise söz konusu gazeteciler için "Göçmen olmak için başka bir yol bulabilirsiniz" yazarak tehdit etti. BBC'den Yelda Hakim, gerçeküstü olarak nitelediği sahneleri paylaşıp Afgan televizyonundaki yeni tartışma programlarında militanların sunucuyu başucunda izlediğini yazdı. Hakim, "Sunucu, 'Taliban Afganlar korkmamalı' diyor'' ifadelerini kullandı.

PATLAMALARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

31 Ağustos saat 24.00'e kadar Kabil'i terk etmeye hazırlanan ABD ordusu, havalimanı yakınlarında gerçekleşecek bir bombalı araç saldırısını drone kullanarak önlediğini açıklamıştı. Geçen hafta 13'ü ABD askeri 170'i aşkın insanın ölümüne yol açan intihar saldırılarını düzenleyen DEAŞ-K terör örgütü, bu kez canlı bomba yerine bir araç kullanmayı seçmişti. ABD'nin Kabil Havalimanı'na yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki bir mahallede insansız hava aracıyla vurduğu bomba yüklü aracın havaya uçmasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Ancak patlamada aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar ikisi iki yaşında bebek, dördü çocuk dokuz sivilin ABD saldırısının hemen ardından gerçekleşen patlamalarda can verdiğini bildiriyor.

Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti

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Son Dakika Dünya Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti - Son Dakika Dünya


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