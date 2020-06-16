Son dakika! AFRICOM'dan Libya açıklaması: Libya'da Wagner'e bağlı 2 bin paralı asker savaşıyor - Son Dakika

Son dakika! AFRICOM'dan Libya açıklaması: Libya'da Wagner'e bağlı 2 bin paralı asker savaşıyor

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Halkla İlişkiler Sorumlusu Nicole Kirschmann, "Libya'da, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 2 bin paralı askerin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

Son dakika! AFRICOM'dan Libya açıklaması: Libya'da Wagner'e bağlı 2 bin paralı asker savaşıyor, System.String[]

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Halkla İlişkiler Sorumlusu Nicole Kirschmann, " Libya'da, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 2 bin paralı askerin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (AFRICOM)  Libya açıklaması geldi. ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler yetkilisi Nicole Kirschmann, Rusya destekli Wagner'e bağlı şirketlerin Afrika'nın dengelerini bozduğunu ve istikrarsızlaştırdığını belirterek, "Libya'da sorun siyasi yollarla sağlanmalı ve Rusya destekli Wagner'e bağlı paralı askerlerin bölgeyi terketmesi gerekiyor" dedi.  Kirschmann Trablus merkezli February televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "AFRICOM, Libya'da halihazırda Rus Wagner şirketine bağlı 2 bin kişinin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyor" dedi.

RUS WAGNER ŞİRKETİ

Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, başta Ukrayna, Suriye, Libya olmak üzere Afrika ülkelerinde de paralı askerleriyle biliniyor. Özellikle Ukrayna'da Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı sırasında tanınan Wagner şirketi, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000'den fazla paralı askerle, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! AFRICOM'dan Libya açıklaması: Libya'da Wagner'e bağlı 2 bin paralı asker savaşıyor - Son Dakika Dünya

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