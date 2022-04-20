Son dakika! Afrika Birliği'nden Güney Afrika'ya selden etkilenenler için 150 bin dolar yardım - Son Dakika
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Son dakika! Afrika Birliği'nden Güney Afrika'ya selden etkilenenler için 150 bin dolar yardım

20.04.2022 15:16
Son dakika! Afrika Birliği'nden Güney Afrika'ya selden etkilenenler için 150 bin dolar yardım

Son dakika haber... Afrika Birliği (AfB), yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 150 bin dolar yardım yapacak.

Afrika Birliği (AfB), yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 150 bin dolar yardım yapacak.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki selde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilendi.

Kwazulu-Natal bölgesinde yaşanan selden etkilenenler için 150 bin dolar destek yapılacağı belirtilen açıklamada, yardımın arama kurtarma çalışmaları ve diğer ihtiyaçlar için kullanılacağı kaydedildi.

Geçen hafta başında, ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken, aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

KwaZulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, dünkü açıklamasında, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e ulaştığını bildirmişti.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, 10 bin personelini bölgeye yardım için görevlendirmişti.

Sel nedeniyle bölgede binlerce hane ile 551 okul ve 60 hastane hasar görmüştü.

Selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afrika Birliği'nden Güney Afrika'ya selden etkilenenler için 150 bin dolar yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Afrika Birliği'nden Güney Afrika'ya selden etkilenenler için 150 bin dolar yardım - Son Dakika
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