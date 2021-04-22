Son dakika! Afrika Birliği, Somali'de cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılmasını kınadı - Son Dakika

Afrika Birliği (AfB), Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına tepki gösterdi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, meclisin 12 Nisan'da federal hükümetin görev süresini uzatmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

Meclis tarafından, 17 Eylül'deki seçim anlaşmasının yerine 12 Nisan kararıyla seçim tarihinin ertelendiğine dikkati çeken açıklamada, cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılması kınandı.

Alınan kararın ülkedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği, Somali'nin yıllardır AfB desteğiyle elde ettiği kazanımları da sekteye uğratacağı vurgulandı.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyordu.