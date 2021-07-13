Afrika Enerji Odası (AEW), Batılı ülkelerin ve finans kurumlarının iklim değişikliğini bahane edip, kıtadaki enerji yatırımlarını geri çektiğini belirterek "Afrika'nın gaz ve petrol sektörünü boykot ederseniz Afrika da sizi boykot edecek." açıklaması yaptı.

Kıtadaki büyük enerji şirketlerini şemsiyesi altında toplayan AEW'den yapılan yazılı açıklamada, petrol ve gaz endüstrisinin Afrika'nın gelişimine sağlayacağı katkılar açık olduğu halde, Batılı ülkelerin ve finans kurumlarının yatırımları durdurduğunu belirtildi.

Açıklamada, dış yardımların kesilmesi tehdidi ve çevreci örgütlerin çabalarıyla yatırımların sekteye uğratıldığı ileri sürülerek Nijerya, Senegal, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nde yatırım olanakları kolaylaştırılmasına rağmen bazı uluslararası örgütlerin yatırımları sonlandırma kararı verdiği kaydedildi.

Afrika'nın geçen yıl Çin'den 7, ABD'den 4 kat daha az karbon salınımı yaptığı vurgulanan açıklamada, Afrika'nın, iklim değişikliğinin bedelini ödememesi gerektiği ifade edildi.

"Afrika'nın gaz ve petrol sektörünü boykot ederseniz Afrika da sizi boykot edecek." denilen açıklamada, Afrika ülkelerinin, kıtaya yatırımları çelen bu uluslararası kuruluşlarla çalışmama yönünde teşvik edileceği aktarıldı.

AEW ayrıca Afrika'daki yatırımların durmasını isteyen Londra merkezli söylem nedeniyle kasımda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Afrika Petrol Haftası'na katılmayacaklarını ve Güney Afrika'da aynı tarihlerde kendi konferanslarını düzenleyeceklerini de duyurdu.