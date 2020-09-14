Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk ederken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. - AFRİN
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:34 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika