Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı
30.10.2020 21:09
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinin kırsalında bulunan Basouta köyünde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
(İHA)
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