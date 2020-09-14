Afrin'de bombalı araç patladı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristlerin, 5 masum sivili katlederken en az 22 sivilin de yaraladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/ YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı" denildi.

Haber: ANKARA, -