ÖLÜ SAYISI 9'A, YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Hatay Valiliği, Afrin'deki bombalı araç saldırısında yaşamını yitirenlerin 9'a, yaralı sayısının ise 43'e yükseldiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (Kavva kavşağı) üzerinde meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde; 9 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 43 sivil şahsın ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

HATAY,