Son Dakika | Afrin'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 14'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 14'e yükseldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 14'e yükseldi. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e, yaralıların sayısının ise 14'e yükseldiği duyuruldu. - AFRİN

Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti

Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervleri Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu

NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı