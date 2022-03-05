Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

05.03.2022 19:40

Son dakika haberler... Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu Hastanenin 3. katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu Hastaları sağlık görevlileri Acil Servis'ten tahliye etti Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı.

Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Hastanenin 3. katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

Hastaları sağlık görevlileri Acil Servis'ten tahliye etti

AFYONKARAHİSAR - Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı. Hastanenin 3. katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayda büyük panik yaşandı. Kısa sürede hastanın bir çok katını saran dumandan dolayı büyük panik yaşandı.

Olay, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin 3. katındaki Öğretim Görevlisi'nin odasından dumanlar çıktığını gören çalışanlar hemen yangına müdahale edip ardından itfaiyeye haber verdi. Bu sırada sağlık görevlileri dumanın sirayet ettiği katlardaki hastaları hemen alt katlara indirmeye başladı. Yangından çıkan dumanlar kısa sürede hastanenin diğer katlarına da sirayet ederken, hastalar ve yakınları arasında büyük panik yaşandı. Hastalar, hastanenin Acil Servis bölümünden tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilerde dumandan etkilenen kimsenin olmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının meydana geldiği katta hızlı bir şekilde duman tahliyesi yaptı. Yüreklerin ağza geldiği olayın ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

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Yangın, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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