Son dakika! Afyonkarahisar'da 8 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 8 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adres bilgisi de paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 20:53 - Kaynak: AA
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