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Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi

07.02.2022 16:47
Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yanarak kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap evden cansız bedenine ulaşılan Coşkun Türkavcı, defnedildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yanarak kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap evden cansız bedenine ulaşılan Coşkun Türkavcı, defnedildi.

Sandıklı Devlet Hastanesi morgundan alınan Türkavcı'nın cenazesi, helallik için önce evine getirildi. Burada, Türkavcı'nın eşi, çocukları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Türkavcı'nın cenazesi, daha sonra köy meydanındaki Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olay

Dün Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Dumanı gören köy sakinleri, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirmiş, yangın sırasında içeride olduğu düşünülen Türkavcı'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Sandıklı Devlet Hastanesi, Karahisar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi - Son Dakika
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