Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu, kararıyla bazı resmi daireler ve iş yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanmasına başlandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgına yönelik ek tedbirler alındığı belirtildi.

Şehiriçi ulaşımda HES kodu uygulamasının artırılarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İI genelindeki Nüfus Müdürlükleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, tüm noterler, tüm bankalar ve Telekom İşletme Müdürlükleri, HES kodu uygulamasına geçecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, 2020 -2021 yılında eğitim öğretime başlayacak tüm okulların, İl Salgın Denetim ekiplerince denetleneceği ve kentteki okulların "Okulum Temiz Belgelendirme Çalışmaları" projesine başvurmalarının sağlanacağı kaydedildi.