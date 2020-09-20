Son dakika... Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına... - Son Dakika

Son dakika... Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına...

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis ekipleri, bir caminin yardım kutusunu bıçakla kırarak içerisindeki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika... Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına..., System.String[]

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, bir caminin yardım kutusunu bıçakla kırarak içerisindeki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki Ayaktekke Camisi'nde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede 4 şüphelinin camiye girdiğini, yardım kutusunu bıçakla kırarak içerisindeki madeni ve kağıt paraları aldığını tespit etti.

Polis ekipleri, eşkallere uyan 4 şüpheliyi, Milli Birlik Caddesi'nde durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin üzerinde, çeşitli miktarlarda madeni ve kağıt paralar ile iki bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler K.D, E.S, B.K. ve V.K'nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına... - Son Dakika

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