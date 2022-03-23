Son dakika: Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

23.03.2022 14:11
Son dakika: Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, şüphelilerin Yunus Emre Mahallesi ile Marulcu Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da nefes kesen DEAŞ operasyonu Afyonkarahisar'da nefes kesen DEAŞ operasyonu DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Karahisar, Gözaltı, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
13:49 132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu!
13:44 Eski Çek futbolcu Ujfalusi'den Galatasaray ile ilgili açıklama!
13:35 Kızını 9 yıl boyunca istismar eden babaya 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi!
13:21 Putin'in kaçan Rus askerlerinin peşine "infaz mangaları" taktığı iddiası!
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 14:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement