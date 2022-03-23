Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, şüphelilerin Yunus Emre Mahallesi ile Marulcu Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika