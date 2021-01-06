Son dakika! Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plakası tespit edilen otomobili Afyonkarahisar'a geldiğinde takibe aldı. İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde takip edildiğini fark eden sürücü, bir polis aracına çarparak kaçmaya başladı.

Bu sırada da otomobilin içerisindeki şüphelilerin ellerindeki uyuşturucu maddeleri, camdan attıkları görüldü.

Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli araç, belde içerisinde durduruldu. Otomobil ve kaçış güzergahında yapılan aramada, 49 sentetik hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtaki şüpheliler A.B, S.Y. ile Y.B'yi gözaltına aldı.