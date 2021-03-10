Son dakika! Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika! Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

10.03.2021 14:15
Son dakika! Afyonkarahisar'da

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanında "narkonokta" standı kurarak, İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımını yaptı.

Proje ve uygulama hakkında broşürler dağıtan polis ekipleri, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma kapsamında, 250 anne, anne adayı ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.

"Narkonokta" standını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2020 yılında başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını uzun süredir Afyonkarahisar'da yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar Valiliğince ilçelerde kurulan Kadın Kültür Evlerindeki annelere de proje hakkında eğitimler verildiğini dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de protokol imzalayarak kentte görev yapan öğretmenlerimize de internet üzerinden sürekli eğitimler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele ülkemizde terör kadar önemli bir konu. Hatta, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele konusunda Afyonkarahisar'da bir çok operasyon yaptık. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz 2021 yılında da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını sürdürüyor."

"Annelerimizin de katkılarıyla gençlerimizi bu beladan kurtaracağız"

Temiz, uyuşturucuyla mücadele konusunda sadece polis ekiplerinin operasyonlarının yeterli olamayacağına işaret etti.

"Bu noktada bütün kamu kurumlarına iş düşüyor." diyen Temiz, "İlerleyen süreçte yapılacak bir toplantıyla görev paylaşımı yapacağız. Uyuşturucu illeti ile Afyonkarahisar'da top yekun bir mücadeleyi artırarak devam ettireceğiz. Özellikle de gençlerimizi sokak satıcılarından kurtarmakta da en büyük görev aileye ve annelere düşüyor. Çünkü anneler çocuklarını en iyi tanıyan ve takip edendir. İnşallah, annelerimizin de katkılarıyla gençlerimizi bu beladan kurtaracağız. Ülkemize faydalı bir nesil yetiştirmek için bizlerde üzerimize düşen görevi yapacağız."diye konuştu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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