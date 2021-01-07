Son dakika: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

07.01.2021 20:04
Son dakika: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY'nin sözde 'mahrem kadın' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda daha önce gözaltına alınıp, bırakılan kadın öğretmen N.A. (26), yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY'nin sözde 'mahrem kadın' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda daha önce gözaltına alınıp, bırakılan kadın öğretmen N.A. (26), yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem kadın' yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda kadın öğretmen N.A., 15 Aralık 2020 tarihinde Dinar ilçesinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.A. hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan N.A., tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Karahisar, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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