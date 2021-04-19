Son dakika! Afyonkarahisar'da iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Ahmet Şimşek (29) idaresindeki 03 T 0196 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Çağlar (43) yönetimindeki 03 AAU 111 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Şimşek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İscehisar'da tır ile otomobil çarpıştı
Arif Solmaz'ın (47) kullandığı 06 FA 4081 plakalı tır, Afyonkarahisar- Ankara Karayolu İscehisar OSB kavşağında Hüseyin Güneş (21) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Yaralı sürücü Güneş, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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