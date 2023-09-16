Son Dakika: Afyonkarahisar'da iniş yapan bir helikopter, termal otellerin olduğu bölgeye düştü

Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarptı.

2 KİŞİLİK HELİKOPTER OTEL BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, N.C. ile oğlu B.C, komutasındaki ilaç firmasına ait bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarptı. Helikopter ağaçların arasında kaldı.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR

Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Soruşturma sürüyor.