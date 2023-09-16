Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarptı.
Alınan bilgiye göre, N.C. ile oğlu B.C, komutasındaki ilaç firmasına ait bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarptı. Helikopter ağaçların arasında kaldı.
Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika: Afyonkarahisar'da iniş yapan bir helikopter, termal otellerin olduğu bölgeye düştü - Son Dakika