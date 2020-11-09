Son Dakika | Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi
09.11.2020 19:39
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı halde izolasyonda olmayan kişi, polis ekiplerince yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı halde izolasyonda olmayan kişi, polis ekiplerince yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gereken R.Ç, filiasyon ekiplerince yapılan kontrolde evinde bulunamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri R.Ç'ye önce telefonla ulaştı. Kısa sürede karantina adresine gelen R.Ç hakkında, polis ekipleri, karantina kurallarına uymadığı için adli ve idari işlem başlattı.
İzolasyon sürecini geçirmek için Afyonkarahisar'daki KYK yurduna yerleştirilen R.Ç'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
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