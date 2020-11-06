Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklar, pazar yerleri, işletmeler, toplu taşıma ve ticari araçlarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının son genelgesi kapsamında Afyonkarahisar genelinde Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sıklaştırıldı.

Kent Meydanında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında, toplu taşıma araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak kontrol edildi.

Polis ekipleri, otobüs ile minibüslerdeki vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Toplum destekli polis ekipleri de kentteki parklarda ve işletmelerde denetimlerde bulunarak, Kovid-19 hakkında bilgilendirme yaptı.

Öte yandan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta ekipleri de pazar yerleri, kafeler ve lokantalarda denetimlerini sürdürdü.