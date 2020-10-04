Son dakika... Afyonkarahisar'da liseliler, 'sosyal mesafe' cihazı üretti - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle 50 santimetre, 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre mesafelerde ayrı ayrı modlarda çalışabilme özelliğine sahip 'sosyal mesafe' cihazı üretti. Müdür yardımcısı Fatih Yaravlı, "Geri dönüşler aldıkça ürünümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 'sosyal mesafe' cihazı üretti. 50 santimetre, 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre olmak üzere 4 mesafe ayarı yapılabilen cihaz sayesinde sosyal mesafeyi korumak hedefleniyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile üretilen cihaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na gönderildi. Cihaz hakkında bilgi veren okul müdürü Mehmet İceven, "Okulumuzda, pandemi dönemi başladıktan sonra dezenfektan, dezenfektan aparatı, temizlik malzemeleri gibi pek çok ürün üretmeye başladık. Bunun yanında sosyal mesafenin önemini vurgulamak ve sosyal mesafeyi koruyabilmek için masalarda, bankolarda mesafe ayarı yapabilecek ve mesafeyi sesli ve görüntülü şekilde uyarı yapabilecek bir cihaz geliştirdik. Adını da 'sosyal mesafe' cihazı koyduk. Ultrasonik sensörle çalışan bu cihazımızın üzerinde mesafe ayarı var. İstediğiniz mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hem sesli hem de üzerinde bulunan ledler sayesinde yaklaşıldığı zaman 'kırmızı', mesafe korunduğu zaman 'yeşil' uyarısı var. Bu cihazımızı ilimizdeki çeşitli kamu kurumlarına gönderdik. Şu anda üretimine devam ediyoruz. Okulumuzdaki mobilya atölyemizde ahşap kısmını, elektronik atölyemizde üzerindeki devre kısmını gerçekleştirdik" diye konuştu.

'175 TL'YE MAL ETTİK'Cihazın üzerinde programlanabilen elektronik kartı olduğunu aktaran İceven, "Üzerindeki batarya ile şarjlı olarak da kullanılabiliyor. Cihazımız ayrıca adaptör yardımıyla elektrikle bağlantılı olarak da çalışıyor. 50 santimetre, 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre mesafede ayrı ayrı modlarda çalışabilme özelliğine sahip. Üzerindeki anahtar sayesinde mesafe ayarı kolaylıkla yapılabilen bir cihaz. Üzerindeki kart sayesinde istediğimiz özellikleri yükleyebiliyoruz, değişiklik yapabilme şansına sahibiz. Cihazımızdan günde 10 adet üretebilme kapasitesine sahibiz. 1,5 saatte bir tane üretebiliyoruz. Birim başı 175 TL gibi maliyeti var. Okulumuzun üretim sürecinde ve çalışmalarında bizlere desteklerinden dolayı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'ÜRÜNÜ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Müdür yardımcısı Fatih Yaravlı ise cihazın teknik özellikleriyle ilgili, "'Sosyal mesafe' cihazımızı daha çok kamu kurumlarına dezenfektan ürünlerini teslim ederken gördüğümüz ihtiyaç üzerine ürettik. İlk başta bunu ışık şeklinde düşünürken, 'Sesli olsa nasıl olur' diye düşündük. İlk başta sadece ışıklı olarak ve ultrasonik sensorü kullanarak yaptık. Alt kaideyi ahşap üzerine işledik. İlk ürünler biraz hantaldı veya mesafe ayarı sabitti. Daha sonra kişiye göre bunu ayarlanabilir yapmak istedik. 50 santimden 2 metreye kadar ayar seçeneklerini sunduk. Geri dönüşler aldıkça ürünümüzü daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.