Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İbrahim Mermer (23) idaresindeki 03 VU 338 plakalı mermer yüklü tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Salar beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ali Mermer (56) yaralandı.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tır içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Ambulansla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Mermer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü İbrahim Mermer'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Afyonkarahisar'da mermer yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika