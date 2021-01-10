AFYONKARAHİSAR - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sadıklı ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesinde Hidayet Karakaya'ya ait iki katlı ahşap metruk binanın çatısı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ev sahibi Hidayet Karakaya, yaptığı açıklamada, "Bu iki katlı ev de dedemden kalma ve içerisinde kimse yaşamıyor. Komşular sabah yangını fark etmiş. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü, teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.