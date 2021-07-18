Son dakika... Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Mahmut Yarıcı (44) idaresindeki 31 ABZ 26 plakalı minibüs, Şuhut-Karaadilli kara yolu Atlıhisar Mahallesi yakınlarında Turan Aytekin (26) yönetimindeki 03 ABC 406 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Aytekin ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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