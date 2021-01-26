Son dakika: Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyede - Son Dakika

Son dakika: Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyede

26.01.2021 12:09
Son dakika: Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyede, System.String[]

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlı adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin organize suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlediği operasyonda firari 5 şüpheliden 3'ünü daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 34 oldu. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İşlemleri tamamlanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu sırada, ellerinde pankart açan Afyonkarahisar Termal Mağdurları Derneği üyeleri de "Bizi mağdur ettiniz cezanızı çekeceksiniz" ve "Adalet önünde hesap vereceksiniz" şeklinde söylemlerde bulundu.

İki firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, zanlıların 150 milyon liranın üzerinde para aldığı mağdurları dolandırdığı iddia edildi.

"Devletimize, hukuk ve adalete güveniyoruz"

Dernek Başkanı Sevinç Öylü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hak ve hukuk çerçevesinde sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Şüpheliler tarafından mağdur edildiklerini savunan Öylü, "Biz hiçbir zaman gayri yasal yollara başvurmadık. Başvurmayı da düşünmüyoruz. Devletimize, hukuk ve adalete güveniyoruz. Bugün buradaki bu çoğunluk oldukça akıllı, cefakar ve vefakar insanlardır. Bu insanların üzerinden zengin olmaya çalışanlar da miras yedi konumuna düşmüşlerdir. Gözaltına alınan bu kişiler, zaman içerisinde kazandıkları paralar yetmemiş, gayri yasal yollarla paralarının üzerine para katarak buradaki insanları kullanmışlardır." ifadelerini kullandı.

Öylü, şüphelilerin son bir yıl içerisinde 7 binin üzerindeki mağdurun hesaplarından 50 ila 200 bin lira arasında değişen meblağlarda para aldığını iddia etti.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticilerince kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 4'ü işletme sahibi, 9'u yönetici, 23'ü satış temsilcisi 36 şüphelinin yakalanması için Afyonkarahisar ve İzmir'deki 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 zanlıyı gözaltına almıştı.

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyede - Son Dakika


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