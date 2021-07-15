Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Oktay Y. (25) idaresindeki 03 ACR 793 plakalı otomobil, İscehisar ilçe merkezinde Afyonkarahisar kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Fatma Karaman'a (47) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili işlem başlattı.
Kaynak: AA
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