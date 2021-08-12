Son dakika: Afyonkarahisar'da polis memuru eşi tarafından öldürülen kadın ile anne ve babasının cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dün polis memuru eşi tarafından öldürülen kadın ile anne ve babasının cenazeleri toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Gönül Y. ile annesi Kadriye ve babası Nuray Akdeniz'in cenazeleri Paşa Camisi'ne getirildi. Burada Akdeniz ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine Gönül Y'nin çocukları Buse Nur ile Furkan Ege de katıldı. Annelerinin tabutuna omuz veren çocukları gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Nuray Akdeniz ile Gönül Y. Bayraktepe Mezarlığı'nda, Kadriye Akdeniz ise Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde görev yapan polis memuru A.Y, dün boşanma aşamasında olduğu, iki çocuğuyla babasının evine yerleşen eşi Gönül Y. ile konuşmak için kayınpederi Nuray Akdeniz'in Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki evine gitmişti. A.Y. burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz ile sokakta karşılaştığı kayınpederi Nuray AKdeniz'i vurmuş, ardından intihar etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun, eşinin ve kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, hastaneye kaldırılan Kadriye Akdeniz ise kurtarılamamıştı.

Öte yandan, A.Y'nin de otopsi işlemlerinin ardından Çay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.