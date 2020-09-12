Son dakika! Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah ele geçirilen araçlardaki iki zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerince durdurulan iki araçta ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis timlerinin Şeyh Şamil Bulvarı'nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 7 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki Z.K. ile M.A'yı gözaltına aldı.