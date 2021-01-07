Son dakika! Afyonkarahisar'da serbest bırakılan FETÖ zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık 'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir zanlı ise evindeki karantina sürecinin ardından 5 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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