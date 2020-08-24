Son dakika! Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı - Son Dakika

Son dakika! Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında sokakta yapılan toplu yemek organizasyonlarının yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Son dakika! Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı, System.String[]

Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında sokakta yapılan toplu yemek organizasyonlarının yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgını nedeniyle ek tedbirler alınmasına karar verdiği belirtildi.

Toplantıda, söz, nişan ve kına dahil olmak üzere sokak düğünleri, kutlama, asker uğurlama, taziyeevleri gibi sokakta yapılan her türlü etkinlik için toplu yemek organizasyonunun ve ikramların yasaklanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği aktarıldı.

Açıklamada, karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacağı kaydedildi.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 17:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı - Son Dakika
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