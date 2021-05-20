Son dakika... Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde şüpheli H.F'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin olduğu, bunları satmak için bazı kişilerle görüşeceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Halımoru Köyü Çimento Fabrikası mevkiinde şüpheli H.F'nin kullandığı aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 25 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ile 1 dedektör, 4 adet tarihi eser aramasında kullanılan metal çubuk ele geçirildi.

H.F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.