Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

02.03.2022 14:24
Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bekir Dede idaresindeki 03 ADB 541 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 45. kilometresinde, Ali Rıza Demirci'nin (30) kullandığı 19 BN 650 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetteki Ahmet Aydın (27) yaşamını yitirdi. Yaralanan Dede ile kamyonetteki Mevlüt Şarlak, kaza yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Aydın'ın cenazesi de incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Ahmet Aydın, Karahisar, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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