Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bekir Dede idaresindeki 03 ADB 541 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 45. kilometresinde, Ali Rıza Demirci'nin (30) kullandığı 19 BN 650 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonetteki Ahmet Aydın (27) yaşamını yitirdi. Yaralanan Dede ile kamyonetteki Mevlüt Şarlak, kaza yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Aydın'ın cenazesi de incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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