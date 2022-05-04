Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

04.05.2022 09:44
Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 323 sentetik hap ile 182 gram metamfetamin ele geçirdi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda otomobildeki İ.T. ile M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı
09:54 Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar
09:40 Zeytindalı bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist öldürüldü
09:12 Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu
09:07 CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı
09:01 Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor
08:59 Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu
08:57 Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü
08:55 Kamboçya'da yeni tarihi keşif: Peri figürleri bulundu
08:51 ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 10:03:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement