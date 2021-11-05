Son dakika: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede iki aracı durduran ekipler, şüphelilerin üst ve ikametlerinde yaptığı aramada, 229 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ile esrar ele geçirdi.

Operasyonda İ.S, I.A, R.G. ile A.F.ye "uyuşturucu madde kullanmak", F.Y' ise, "uyuşturucu madde kullanmak ve polise mukavemet göstermek" suçlarından adli işlem uygulandı.

A.S, S.S. ile K.D'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.