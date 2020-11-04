Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesinde 4 kişinin uyuşturucu madde kullandıkları bilgisini aldı.

Jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan ön çalışma sonucunda İ.Ş'nin evinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3,86 gram kubar esrar, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.