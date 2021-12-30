Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ile belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, hassas terazi ve jelatin ele geçirildi.

Operasyonda Y.K, B.Y. ile K.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.